AMLO desobedece al INE e invita a votar en consulta de expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la ciudadanía a participar en la consulta popular del próximo 1 de agosto para decidir si se enjuicia a los últimos cinco exmandatarios de México por casos de corrupción, contraviniendo al Instituto Nacional Electoral (INE), autoridad con facultad para promocionar el ejercicio en medios electrónicos.

Aunque al inicio de su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional López Obrador dijo que no hablaría del tema porque lo podía "cepillar" el Tribunal Electoral, el Presidente se refirió a la primera consulta ciudadanos en un par de ocasiones.

-¿Mantiene su decisión de no participar en la consulta, Presidente?, se le preguntó.

-"Sí, sí, no voy a participar. Aunque parezca contradictorio, sí considero que los ciudadanos todos deben de participar, desde luego es voluntario, pero ya sea favor o en contra hay que participar, hay que ejercer a plenitud nuestros derechos", respondió.

El cuestionarlo sobre si es suficiente la promoción que realiza el INE sobre este mecanismo de participación ciudadana, López Obrador respondió: "Es el mundo al revés o así sucedía, de que en el discurso se hablaba de democracia, pero en los hechos no se quiere la democracia, entonces necesitamos seguir impulsando que la gente participe y hay que pensarlo bien y abrir espacios de participación ciudadana".

Asimismo, pidió revisar los discursos de los que se llaman “demócratas” de hace 20 años, donde hablaban de la democracia participativa, del plebiscito, del referéndum, pero era pura demagogia.

"En efecto, no están difundiendo lo de la consulta, no están los consejeros del INE en los programas de radio, de televisión, ¿han estado? (...) Ellos no están de acuerdo con estas prácticas. ¿Krauze o Woldenberg han hablado de la consulta? ¿Están llamando a participar? No, (hablan) en contra, pero hay que participar todos tienen la oportunidad, declaró".

Cabe señalar que ni los gobiernos ni los partidos políticos pueden hacer propaganda a favor o en contra del sentido del voto en la consulta.