AMLO dice que es responsable del escándalo de Lilly Téllez en el Senado porque él la propuso

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió su responsabilidad por el escándalo protagonizado por la senadora Lilly Téllez (PAN) en la sesión solemne del Senado de la República para la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la escritora y periodista Elena Poniatowska.



"No (condenará las expresiones de Téllez) es normal, es parte de lo que estamos hablando, además soy responsable en buena medida porque yo la propuse".

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que no asistió a la ceremonia para no exponerse a una humillación, escándalo, a una agresión verbal porque "los medios de manipulación" lo podrían de ocho columnas.

En la ceremonia, en la Antigua Casona de Xicoténcatl, la senadora Téllez increpó al secretario de Gobernación Adán Augusto López, y al vocero de Presidencia Jesús Ramírez, por el discurso de la senadora Sasil de León (PES) por criticar a la SCJN por invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El mandatario dijo que el haber propuesto a Téllez como senadora ha sido uno de sus errores.

"Hace unos días me decía mi hijo Jesús: ´Oye papá ¿y has cometido errores como presidente o antes?´. Uno no es perfecto, y cometemos errores y le explicaba de gente que recomendé y que nos traicionaron".

Refirió que también se ha equivocado con el senador Germán Martínez, a quien había nombrado director del IMSS, con los ministros Margarita Ríos-Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá.