AMLO dice que no romperá relaciones con Perú

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se romperán las relaciones con Perú luego de la destitución de Presidencia y posterior detención de Pedro Castillo, pero manifestó que lo más adecuado es "esperar unos días".

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que su propósito no es intervenir en asuntos intentos del país andino.

"No, pero sí vamos a esperar unos días, creo que es lo más adecuado. No es nuestro propósito intervenir en asuntos intentos, lamentamos mucho eso sí, que estas cosas sucedan, porque sufre el pueblo", expresó el mandatario mexicano.

"Yo he llegado ya a la conclusión: entre más se desligue el comportamiento de las élites con los sentimientos del pueblo, mejor, porque muchas veces aquí y en cualquier parte, las decisiones de las elites no tienen que ver con los sentimientos y con el beneficio de los pueblos", dijo.

Ayer miércoles, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú advirtió al embajador de México en Lima, Pablo Monroy Conesa, que le pidiera al presidente López Obrador que dejara de entrometerse en los asuntos peruanos y de enviarlo como emisario diplomático ante las bancadas parlamentarias, para interceder a favor del ahora destituido mandatario de ese país, Pedro Castillo.

La contundente advertencia fue planteada a Monroy por la congresista Maricarmen Alva, del opositor partido Acción Popular, y el congresista Ernesto Bustamante, de la opositora Fuerza Popular, presidenta y miembro de la Comisión, respectivamente.