AMLO dice que no tiene elementos para considerar al INE como "autoridad imparcial"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que algunos dueños de medios e intelectuales (mencionó directamente a Enrique Krauze) se unieron para intentar que el movimiento que representa no tenga mayoría en la Cámara de Diputados para frenarlo.

"Sólo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Se han agrupado con este propósito Claudio X. González, Krauze, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación. No todos, hay excepciones, pero existe ese plan", afirmó.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario dio a conocer que esperaba que las recientes decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) –una de ellas modifica la asignación de candidaturas– no estén metidas en este complot contra él y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido que fundó.

"Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga mayoría en la Cámara de Diputados", manifestó.

–¿Ve como cómplice al INE? –cuestionó un reportero.

–No. Está esta campaña y ¿por qué ahora? Siempre cuando suceden estas cosas hay que preguntar ¿de parte de quién? y ¿por qué ahora? Política es tiempo. No estoy tomando una postura. La autoridad electoral, el tribunal va a resolver sobre este asunto, pero sí hay toda una campaña –señaló el Jefe del Ejecutivo federal.

Desde Campeche, explicó que "están convocando a antiguos, bueno, jóvenes, no tan grandes de edad que ya estaban retirados a participar en contra de nosotros". También recordó que hace días fue Jalisco y le informaron que el que había estado de Gobernador y luego fue Secretario de Gobernación ahora es candidato a Diputado.

"Todos porque quieren regresar al antiguo régimen. Esto tampoco debe extrañarnos. Es normal. siempre hay una reacción conservadora, así ha sido la historia de México. Cuando se lleva a cabo una reforma, una transformación, siempre hay un agrupamiento que lucha por mantener el status quo", agregó AMLO.

Frente a los medios de comunicación, subrayó que México está viviendo "un momento estelar en la historia", por lo que, consideró, "somos afortunados", ya que "suele pasar que hay tiempos en que no pasa nada, no sucede nada, décadas y hasta siglos donde nada se mueve. No hay viento. No se mueve ni una hoja del árbol de la política y nosotros tenemos la dicha ahora de estar viviendo en una época de transformación".

Posteriormente, se le cuestionó al Presidente de nuevo sobre el papel del INE en el establecimiento de los lineamientos que buscan evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, los cuales fueron aprobados el pasado 19 de marzo por el pleno.

"Yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se ha prestado a los fraudes electorales o se ha hecho de la vista gorda, desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales. He padecido eso. Nos robaron la Presidencia en 2006 y en 2012 estábamos pidiendo que se anulara la elección presidencial porque habían gastado mucho más que el tope de campaña. ¿Saben qué resolvió el INE? Que los que habíamos gastado más éramos nosotros", contó.

Por ese motivo, destacó el político tabasqueño, no tiene "elementos para decir que son autoridades imparciales".

"Y me van a poder replicar diciendo ¿y la elección de 2018? No fue por ellos. Eso fue el pueblo. No pudieron porque fue un movimiento que nunca se había visto. 31 millones de votos. Eso no lo podía detener nadie. De todas maneras he hecho el reconocimiento al Presidente Peña [Nieto] porque no se metió como lo hizo abiertamente el Presidente [Vicente] Fox y el Presidente Calderón", aseguró.

Por último, AMLO dijo que el INE no vio nada. "Yo espero que recapacite porque hasta las piedras cambian de modo de parecer y que ya actúen con rectitud, con integridad, con legalidad y que se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y por la democracia", concluyó.

EL INE SE EXTRALIMITÓ AL CAMBIAR REGLAS: ORTIZ PINCHETTI

Apenas el 22 de marzo pasado, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), José Agustín Ortiz Pinchetti, dijo que el INE, encabezado por el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, "se extralimitó" al determinar un mecanismo para designar las 200 diputaciones plurinominales en lugar del Poder Legislativo, por lo que "seguramente" el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revertirá esta medida.

"El Consejo también se puede extralimitar y tomar decisiones que corresponden realmente al Poder Legislativo. Es el caso. Estamos en una alianza verdadera con el INE, pero no somos incondicionales y creo que hubo una extralimitación de parte del Consejo Electoral", afirmó en entrevista con SinEmbargo.

La sobrerrepresentación sucede cuando una opción política recibe un número de diputaciones que excede al que le correspondería, de acuerdo con la votación en las urnas. Para evitar este fenómeno, el viernes pasado el Consejo General del INE determinó el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados con base en los resultados que cada partido obtenga en las elecciones del 6 de junio.

Córdova expuso en la sesión que las cuotas de representación proporcional se establecieron para reflejar el pluralismo político y evitar la distorsión que genera el sistema de mayoría relativa, por lo que una fuerza política sobrerrepresentada afecta el principio democrático de "una cabeza, un voto", es decir, que los congresos se integren por representantes que reflejen las diversas posturas políticas existentes entre los ciudadanos.

DELGADO ACUSA QUE EL INE BUSCA CANCELAR CANDIDATURAS DE MORENA

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, acusó al INE de tomar acciones "desproporcionadas" para cancelar el registro de más de 60 de sus candidatos a alcaldías, diputaciones locales y gubernaturas en estados donde tienen una ventaja en las preferencias.

El morenista difundió su denuncia después de que se informara sobre la decisión que tomó la Comisión de Fiscalización del INE para cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, la cual será votada hoy en la sesión del Consejo General del organismo.

Mario Delgado insistió que consejeros del INE tratan de aprovecharse de resquicios legales para "bajar a la mala" candidaturas.

"Coincidentemente, en estados donde tenemos una gran ventaja, como Baja California, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Zacatecas; el pretexto, según esto, es que no se entregaron informes de precampaña, cuando en nuestras convocatorias para las candidaturas no se establecen periodos de precampaña, porque en Morena la gente decide a través de las encuestas o de los consensos", dijo en un video publicado en redes sociales la noche del miércoles.

El líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró que en el partido "nos vamos a dejar".

Delgado recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y varios gobernadores firmaron esta semana el Acuerdo Nacional por la Democracia para no interferir en las elecciones, pero reclamó que los consejeros del INE aún lo hacen, por lo que los acusó de "convertirse en gatilleros del PRIAN disfrazados de árbitros electorales".