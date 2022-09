AMLO discrepa de la SCJN sobre el caso del juez Samuel Ventura

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador discrepó del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, sobre el caso del juez Samuel Ventura Ramos que ha dictado 120 sentencias absolutorias contra implicados en la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



"No coincido con él, lo respeto mucho, pero es el mismo estribillo de siempre: que no es culpa de los jueces sino del Ministerio Público que no integra bien la investigación. Es culpa de los dos".

Arturo Zaldívar ha rechazado las críticas del presidente a jueces que liberaron a acusados del caso Ayotzinapa, al recordar que fueron víctimas de tortura y que la investigación de la entonces PGR estaba viciada.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo cítrico que recientemente el juez Ventura Ramos dejó en libertad a involucrados por fallas en el debido proceso.

"Que no pudieron hacer una revisión mínima y regresar el expediente y decirle al MP que reponga el procedimiento. Cómo si hay tortura no se indaga y no se denuncia a los torturadores".

Reiteró sus respetos al presidente del Poder Judicial, pero censuró las liberaciones al señalar que no es posible que siga sucediendo.

"Él puede decir y lo entiendo que él tiene que defender a los jueces, pero yo no voy a defender a un servidor público corrupto porque pertenece al Poder Ejecutivo".