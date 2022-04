AMLO en desacuerdo con el lema de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "no cree en razas, sino en culturas", el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este martes su desacuerdo con el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) "Por mi raza hablará el espíritu", creado por el maestro José Vasconcelos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que él no cree en razas, sino en culturas.

"Yo no creo ni siquiera en las razas, yo creo en las culturas, admiro al maestro Vasconcelos, pero en eso no estoy de acuerdo con él, con el lema de la UNAM. Pero, bueno, cada quien puede pensar con absoluta libertad y eso es lo que estamos viviendo ahora", expresó.

Desde sus conferencias mañaneras, en diversas ocasiones, el presidente López Obrador ha criticado a la Máxima Cada de Estudios al señalar que se llenó de conservadores y que "se derechizó".