AMLO: en política, los amigos son de mentiras y enemigos de verdad

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que en política los amigos son de mentiras y solo los enemigos son de verdad.

En una reunión a puerta cerrada en la capital de Puebla con cientos de Siervos de la Nación y trabajadores del Banco del Bienestar, el Mandatario federal manifestó que solo es el pueblo en quien se puede confiar.

"Los enemigos sí son de verdad; amigos de mentiras, enemigos de verdad. ¿Con quién hay que confiar? Con el pueblo, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Ustedes saben que suele pasar que en política los amigos son de mentiras o las lealtades famosas. Las lealtades que valen son las lealtades a las ideas, a los principios, a las casas que se defienden, a eso hay que ser leales", dijo.

"Tenemos que dispersar todos los fondos"

Acompañado por el gobernador Sergio Salomón (Morena) y por funcionarios de su gabinete de bienestar, el jefe del Ejecutivo federal señaló que el propósito de esta reunión era exhortarlos a consolidar el Banco del Bienestar, pues señaló que este es el instrumento que se usa para dispersar los apoyos de programas sociales del gobierno federal.

El Mandatario federal los llamó a "dispersar todos los fondos", pues recordó que ya no hay intermediarios y que no se entrega presupuesto a organizaciones independientes o de la llamada sociedad civil.

"Este es el propósito de este encuentro, que entre todos, consolidemos el Banco del Bienestar porque es el mecanismo, el instrumento para dispersar los fondos que por derecho corresponde a los beneficiarios.

"Tenemos que dispersar todos los fondos, a través de las sucursales del Banco del Bienestar porque ya no hay apoyos a intermediarios, ya no se entrega dinero del presupuesto a organizaciones independientes o no de la llamada sociedad civil, ya eso no", dijo.

El presidente López Obrador aseguró que no hay riqueza en el mundo que pueda compensar o sustituir la felicidad que produce ayudar a los demás.

"Necesitamos hacer realidad el amor al prójimo y eso no tiene precio. No hay ninguna riqueza en el mundo que pueda compensar o sustituir la felicidad que produce ayudar a los demás.

"Eso no debemos de olvidarlo nunca, si tienen seres queridos, amigos, compañeros, ¿qué es lo que se le puede aconsejar? pues que busquen la felicidad ayudando a los demás, ayudando a nuestros semejantes. La felicidad como lo he dicho muchas veces no es acumular riqueza, bienes materiales, riquezas, fama, no, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad", agregó.