AMLO encabeza aniversario luctuoso de Francisco Villa

SAN JUAN DEL RÍO, Dgo., julio 20 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por el centenario luctuoso de general "Francisco Villa" en la cuna del "Centauro del Norte".

Acompañado por el gobernador Esteban Villegas (PRI-PAN); la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde; los secretarios de Defensa, Marina, Seguridad, y el historiador Pedro Salmerón, el Jefe del Ejecutivo puso una ofrenda floral y montó una guardia de honor al pie de la estatua de José Doroteo Arango Arámbula.

En la ceremonia el también Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas entregó al general Luis Cresencio Sandoval un revólver que le perteneció al líder de la División del Norte, que le regaló del expresidente Francisco I. Madero, y que fue donado para ser reintegrado al patrimonio cultural del México.

El arma estará bajo el resguardo del Museo Nacional de la Revolución de Chihuahua.

El Mandatario visitó la casa de adobe y el Museo de sitio La Coyotada, dedicadas al líder revolucionario.

Reclamos de familiar de Villa

Previo a la ceremonia, un grupo de habitantes de Pánuco de Coronado protestaron -en el camino a La Coyotada- por la contaminación provocada por una minera canadiense, además de maestros jubilados y pensionados que exigían una solución a sus demandas salariales.

Entre ellos, junto con un grupo de hombres, mujeres y niños vestidos de revolucionarios, se encontraba Francisco Villa Campa, quien dijo ser nieto de Francisco Villa.

Al igual que su abuelo, Villa Campa dijo que tuvo que alzar la voz porque le obstruyeron el paso para ingresar a la Coyotada.

¿Un festejo para recodar a Pancho Villa sin la familia de Francisco Villa? Un festejo en el pueblo de México no es festejo", reclamó el descendiente del general Villa, quién agradeció la intervención del presidente López Obrador para poder asistir a dichos homenajes.

Villa Campa, adelitas, revolucionarios, se postraron a un lado de un grupo de militares a caballo que emularon a la "División del Norte" y desde arengaron "vivas" para el héroe revolucionario y para el Presidente de la República.

Gobernador de Durango destaca apoyo de AMLO

Al conmemorar el centenario luctuoso del general "Francisco Villa" y en un ambiente preelectoral, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal (PRI PAN) cerró su mensaje con un "viva el presidente" Andrés Manuel López Obrador.

En lo que fuera la Hacienda La Coyotada, cuna del "Centauro del Norte" y ante el Jefe del Ejecutivo, Villegas destacó el apoyo del Presidente López Obrador para superar las dificultes financieras que heredó del ex gobernador José Rosas Aispuro (PAN).

Además, le agradeció su presencia en esta comunidad que -dijo- tenía más de 40 años que no visitaba un Presidente de la República.

"¡Que viva el valor revolucionario! ¡Que viva Francisco Villa! ¡Que viva la gente de Durango! ¡Que viva el presidente de la república! ¡Que viva Durango! ¡Que viva México!", arengó el gobernador ante el presidente López Obrador y el gabinete de Seguridad.

En su mensaje, el Mandatario estatal dijo que era un orgullo rendir un homenaje a este ícono de la Revolución Mexicana junto al presidente de México.

"Le agradezco su presencia, nos ha demostrado la cercanía y empatía que tiene hacia nosotros los duranguenses que luchamos por salir adelante, escuchar nuestros preocupaciones, promover políticas inclusivas, incentivar el desarrollo, impulsar la educación en todas las regiones y por su compromiso real hacia el bienestar de la gente, sobre todo de la más necesitada", destacó.