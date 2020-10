AMLO enfrenta gritos de Frenaaa en Cuernavaca

Ante la protesta y gritos de una veintena de integrantes del Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa) que exigían su renuncia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la cuarta transformación no se dará ni un paso atrás, por lo que señaló que ya se pueden ir despidiendo los conservadores de que establezcan gobiernos corruptos, injustos e inhumanos.

"¿Saben por qué hay tanto ruido? porque la transformación de México va hacia adelante, no vamos a dar ni un paso atrás, ya que se despidan los conservadores, no van a volver a establecer gobiernos corruptos, injusto, gobiernos inhumanos, ya el pueblo dijo basta y se echó a andar la transformación de México".

En el Palacio de Cortés y acompañado del gobernador Cuauhtémoc Blanco, el mandatario aseguró que entre más le gritan y agreden más digno se siente, y señaló que a diferencia de los sectores conservadores, su movimiento no es de las élites, sino de abajo y de la lucha social.

"Hay ruido pero nosotros no venimos de las élites. ¿Saben de dónde venimos? de la lucha, abajo. Estamos acostumbrados a luchar en las calles, no es para nosotros nada extraño el estar enfrentando a una oposición.

"Además, hasta les puedo decir que es timbre de orgullo, decía un liberal, escúchenlo bien conservadores, Ponciano Arriaga, liberal decía: 'entre más me golpean, y más gritan más digno me siento'. Es un honor estar encabezando esta transformación en Morelos y en México", dijo.