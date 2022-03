AMLO evita hablar sobre carta de Julio Scherer

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó opinar sobre la carta de su exconsejero Jurídico, Julio Scherer, en la cual expone serias diferencias con el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, y la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, porque -dijo- está enfocado en otros asuntos.

"Eso tiene que ver con tribunales, con el Ministerio Público, con juzgados y nosotros no vamos a meternos, en esas diferencias no queremos participar. Nosotros queremos y estamos dedicados en tiempo y alma en la transformación de México".

En su conferencia de prensa en la terminal del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el jefe del Ejecutivo federal reconoció que no puede evitar que haya ese tipo de diferencias o escándalos.

"No se pueden evitar las diferencias, los distintos puntos de vista, confrontación política, escándalos y sensacionalismo en los medios, no la vida es así, la condición humana, no debemos de sorprendernos.

"Nada más que el presidente está ocupado en otros asuntos y tengo que priorizar, me importa mucho el nuevo Aeropuerto, que no falten las pensiones de los adultos mayores, que terminemos de vacunar a todo el pueblo de México para protegernos del Covid, que no se deprecie el peso con la guerra, que no aumente el precio de las gasolinas, que no haya carestía, me importa muchísimo que mejore los salarios de los trabajadores, que haya empleos, el que se consiga la tranquilidad y la paz tengo muchas cosas que atender".

Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de Andrés Manuel López, acusó al fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, y a la otrora secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de atacarlo y hostigarlo con un modus operandi al que definió como "extorsivo".

En una carta publicada en Proceso, la publicación fundada por su padre, Julio Scherer García, el exconsejero jurídico dijo que el modus operandi se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga.