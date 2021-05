AMLO exhibe supuestos contratos millonarios del INE y TEPJF con empresas de Krauze y Aguilar Camín

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un supuesto contrato por más de dos millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a una empresa de Enrique Krauze en 2018.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que el contrato se estableció para que una de las empresas del historiador realizara un documental sobre las elecciones en México.

De acuerdo con el documento, el que leyó frente a los periodistas que cubrieron la "mañanera", el INE contrató una "producción documental con el objetivo de difundir la historia de los procesos electorales en México".

López Obrador precisó que la información que reveló esta mañana le llegó hace unos días, sin embargo, dijo que se debe comprobar la veracidad de dichos contratos expuestos desde Palacio Nacional.

"Esto no es tan grave, [...] pero también para que vean cuál es el enojo de Krauze y de Aguilar Camín. No es todo, pero está vinculado con lo electoral, por eso me llamó la atención. Nada más hay que comprobar si es cierto, porque nos hicieron llegar esta información".

De manera irónica señaló que en dicho documental, en el que se habría tratado la historia de las elecciones en México, es probable que se mostraran procesos libres de fraudes electorales.

"Sí, el INE le contrató a una empresa de Krauze un documental de dos millones de pesos en el 2018; estaba el presidente [del INE] que ahora dice que nosotros somos contrarios a la democracia. ´Servicio de producción documental con el objetivo de difundir la historia de los procesos electorales en México´. Ya se pueden imaginar ustedes ese documental, ni un fraude, como el ´maestro limpio'".

"¿Ustedes creen que haya algún cuestionamiento en un país donde ha predominado el fraude electoral? Hay que buscar el documental, a ver si lo hicieron y a ver de qué trata", recalcó.

López Obrador exhibió otro contrato que habría beneficiado a la revista Nexos, de Héctor Aguilar Camín.

El acuerdo se habría dado entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la empresa de comunicación, para hacer 10 artículos publicitarios, los cuales supuestamente costaron 200 mil pesos cada uno, aproximadamente, ya que el contrato expuesto en la conferencia mostraba un monto total de dos millones 465 mil pesos.

"Hay otro de Aguilar Camín, esa es la otra empresa, esa es para el Trife [...]. Ese es al tribunal y es con Nexos, este es el total dos millones 465 mil", comentó el tabasqueño.

El documento mostrado señala que se trata de una "propuesta de prestación de servicio" que la revista Nexos ofreció al TEPJF en 2018, "para la publicación de material informativo con vigencia 31 de diciembre de 2018".

"´A continuación me permito presentar a usted la propuesta de prestación de servicios que la revista Nexos ofrece al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la publicación del material informativo con vigencia al 31 de diciembre de 2018', pero hay que ver si lo pagaron. ´Plana interior´, es publicidad. Esto, 10 artículos, o sea que por cada artículo son 200 mil pesos", remarcó frente a la prensa.

Andrés Manuel dijo que "sí se rayan", refiriéndose a las cantidades de dinero que se habrían pagado por artículo.

Con ello, recalcó que los ataques a su Gobierno por parte de las autoridades electorales no es algo nuevo y que tanto quienes ahora están en el INE, haciendo énfasis en el Consejero presidente Lorenzo Córdova, como sus opositores políticos, remarcando a los "intelectuales orgánicos", están unidos desde hace mucho tiempo.