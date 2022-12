AMLO garantiza medicamentos para finales de 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ya tiene garantizados, porque ya se pagaron, los medicamentos que necesitará el sector salud hasta el final de su sexenio, pero que el desabasto en algunas entidades es un asunto de distribución.

"Sí, hay lugares donde hay falta de abasto, pero ya está el plan de distribución. Ya tenemos comprados todos los medicamentos hasta finales del gobierno, hasta finales del 24. Ya se pagaron, ya se tienen todos los medicamentos, es un asunto de distribución y se van entregando de conformidad con el plan que tenemos de mejoramiento", explicó en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador refirió que la estrategia de IMSS-Bienestar, implementada en nueve entidades del país, ha logrado que el abasto de medicamentos sea por arriba del 90%, derivado de la implementación de un nuevo sistema de recetas surtidas.

"De los nueve estados en donde estamos interviniendo: Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Campeche, el abasto está por encima de 90%, con un sistema nuevo de recetas surtidas", aseveró.

En el Salón Tesorería, cuestionó a quienes se quejan por el desabasto de medicamentos en varias entidades del país, y señaló que en administraciones pasadas fueron parte de quienes vendían los medicamentos al gobierno.

En cuanto al ascenso de casos de contagios de Covid-19 en el país, como parte de la sexta ola, refirió que no es preocupante, ya que se presentan menos casos graves de la enfermedad.

"En el caso del Covid, sí ha aumentado el contagio, afortunadamente no mucho, ni con el daño que causaba anteriormente, sobre todo con pérdidas de vidas, pero sí ha habido un aumento", detalló.

Dijo que lo anterior se logró por la vacuna aplicada a la población, y que la estrategia continúa en el país; señaló que se procura que no se pierdan dosis por caducidad, y los llamados siervos de la nación forman parte de este plan.

"Hay un mecanismo, procuramos que no se desperdicien, que no haya caducidad, este gobierno nuestro tiene muchos servidores públicos que trabajan en las comunidades, en los pueblos, a ras de tierra, que además de desempeñarse como promotores, como reorientadores, como siervos de la nación, tienen mística, eso no ha ayudado mucho", mencionó.