AMLO hablará sobre inflación con presidentes de AL y el Caribe

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este miércoles sostendrá un encuentro virtual con presidentes de América Latina y el Caribe para buscar enfrentar la inflación en la región por medio del intercambio comercial de alimentos y materias primas.

"Mañana después de la conferencia vamos a tener una cumbre con 10 presidentes de América Latina y el Caribe, es una videoconferencia".

El Mandatario dijo que estarán presentes los presidentes de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva; el presidente de Brasil, Gabriel Boric; el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora; el presidente de Argentina, Alberto Fernández; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; el primer ministro de Belice, Johnny Briceño; el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.

"Vamos a hablar básicamente sobre cómo intercambiamos alimentos y materias primas para enfrentar en unidad el problema de la inflación., para bajar los precios, ese es el tema".

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que hay una tendencia de la inflación a la baja en México debido a las "medidas heterodoxas" que su gobierno ha aplicado.

En conferencia de prensa matutina en donde aseguró que con el acuerdo del Paquete contra la inflación y la carestía (PACIC) la canasta básica bajó, López Obrador aseguró que su gobierno siempre ha sido respetuoso de las decisiones que toma el Banco de México (Banxico) de aumentar las tasas de interés como medida para contener la inflación.

"Cuando comenzó a padecerse de la inflación nos reunimos con industriales, comerciantes para pedirles su colaboración, su apoyo y garantizar que se mantuviese un precio de una canasta básica, mil 039 pesos la canasta y podemos informar con mucha satisfacción que cumplieron las tiendas y ya el promedio inclusive es más bajo lo que se paga por esas canastas y esto nos ha ayudado mucho porque de acuerdo al Inegi ya hay una tendencia a la baja en inflación.

"Cuando se presentan estos fenómenos la fórmula más usada es la de aumentar las tasa de interés para buscar parar la economía, que no se caliente la economía eso es lo que aplicaba en todo el mundo, los técnicos es como cuando - siempre lo mencionó- un carro se calienta y se opta , se decide a pagarlo, se calienta, es la inflación, el calentamiento es la inflación, entonces se apaga el carro y ya no hay inflación, sí pero ya no camina, ya no hay crecimiento y aquí lo que buscamos es que haya crecimiento y no se caliente el carro, no apagarlo", expresó.