AMLO hace "llamado de atención" a EU por ingreso de soldados a Perú

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la autorización del Congreso de Perú para que ingresen 700 soldados estadounidenses, los días 1, 7 y 10 de noviembre, para realizar actividades de entrenamiento de campo.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que esta acción es una política injerencista y prepotente del gobierno de Estados Unidos, por lo que hizo un llamado de atención a la administración del presidente Joe Biden.

"No culpo sólo a quienes permiten eso, sino hago un llamado de atención al gobierno de Estados Unidos, porque eso es mantener una política injerencista, que en nada ayuda a buscar la hermandad de los pueblos en el continente americano. Es prepotencia, no tiene nada que ver con la política de buena vecindad del presidente Roosevelt", dijo.

También reiteró que fue injusta la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra encarcelado, al aludir a un procedimiento arbitrario derivado de intereses económicos.

"Consideramos que no fue justo lo que hicieron los congresistas del Perú, de destituir al presidente legítimo, al que eligieron los peruanos, y no solo se quedaron con eso, sino que lo encarcelaron, a Pedro Castillo, y está ilegalmente en la cárcel", expresó otra vez López Obrador.