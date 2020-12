AMLO indulta al pavo que le regalaron en Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió "indultar" de por vida al pavo que le regalaron en su pasada gira de trabajo en Oaxaca y será enviado a un refugio de animales.

"En el caso del pavo que me regalaron en Oaxaca, yo se lo entrego para que se lo lleve a ese lugar donde se cuidan los animales, porque hay un movimiento en Palacio Nacional que pide un indulto al pavo y de una vez se lo entrego".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que el pavo estaba bien cuidado, que había decidido no sacrificarlo este 24 de diciembre, pero había un dilema si lo haría más adelante.

En ese contexto, el presidente López Obrador explicó que en sus recorridos por el país hombres, mujeres y niños le han recomendado mantener los circos.

"Entiendo (que están prohibidos) por lo de los animales, ¿cómo resolverlo?, consultando, que se puedan ampliar los procedimientos de consulta, que se informe a la gente, que cada quien defienda su punto de vista y se decida a partir de lo que resuelva la mayoría, eso es lo que puedo garantizar no tomar partido".