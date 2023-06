"AMLO infringió ley en elección de Edomex y Coahuila", resuelve TEPJF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL). - La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador infringió la ley electoral al posicionarse sobre el proceso electoral del Estado de México y Coahuila, donde también hizo un uso indebido de programas sociales.

Por unanimidad, las magistraturas resolvieron que las expresiones del presidente en sus conferencias matutinas del 24 de mayo y 2 de junio constituyeron violación a los principios de imparcialidad y neutralidad, uso indebido de programas sociales, incumplimiento de medidas cautelares y uso indebido de recursos públicos.

Si bien se acreditó que el Presidente de la República cometió estas infracciones, la ley no permite la imposición de sanciones.

El Tribunal determinó acreditar la vulneración a los principios de equidad y neutralidad porque el presidente emitió expresiones de índole electoral, que, si bien no fueron llamados expresos al voto o no votar por una candidatura, si fueron mensajes tendientes a apoyar a Morena.

"Ello generó una influencia indebida en la elección del Estado de México, porque se hizo referencia expresa a dicho proceso y las expresiones se emitieron en su etapa de campaña", advierte el proyecto.

Respecto a los programas sociales, expone que, si bien no hubo un condicionamiento formal, sí se utilizó un discurso que condiciona la entrega de programas a la permanencia de su partido.

Además, la Sala Especializada acreditó que hubo un incumplimiento a la tutela preventiva emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en la que se le ordenó abstenerse de manifestaciones relacionadas con la elección local.

Lo anterior, derivado de que el 24 de mayo, el titular del Ejecutivo señaló que había una campaña para influir en la elección del Estado de México.

"Es lo que estamos padeciendo, que la gente sepa que esta es una temporada especial, que van a arreciar por esta situación del Estado de México, entonces nada más que sí pueden tener cuidado para que no se traguen todas esas mentiras porque es increíble", señaló en la mañanera.

A pesar de las medidas cautelares, el 2 de junio, el presidente realizó invitaciones indirectas a votar en favor de una fuerza política en la elección local.

"Estoy muy contento porque en el proceso que viene está garantizada la continuidad, porque quienes aparecen en primeros lugares en las encuestas son gente seria, responsable, eso indica que la gente está muy informada y son los que van a decidir", expresó.

En tanto, se ordenó dar vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia para determinar la sanción correspondiente al director de Cepropie, Sigfrido Barjau de la Rosa; el coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas y a la directora de comunicación digital, Jessica Ramírez.