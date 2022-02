AMLO instruye a Segob buscar solución conflicto de minera de Cananea

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a que busque una solución en el conflicto de la minera de Cananea, Sonora, tanto con el empresario Germán Larrea, de Grupo México, así como con el senador y líder minero, Napoleón Gómez Urrutia.

"Ojalá que Adán hable con el senador Napoleón y con Germán Larrea y cuando hable con los dos y se busquen opciones y alternativas con voluntad de llegar a un acuerdo en beneficio de los trabajadores y la gente de Cananea, que haya paz tranquilidad, progreso y justicia".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo sugirió que si hay avances en la solución de este conflicto laboral, le pedirá al encargado de la política interna que los invite a desayunar unos "tamales de chipilín, unos chanchamitos y chocolate Rocío (chocolate que fabrican sus hijos)", señaló entre risas.

Explicó que su gobierno ha atendido las demandas de los trabajadores, pero en este conflicto es un asunto de representantes, de los de arriba.

"No hay que olvidar que se generó todo este conflicto o se agravó porque hubo un choque entre la empresa y el sindicato de Gómez Urrutia, se cruzaron denuncias. En aquel entonces tenía más fuerza la empresa que el Sindicato y esto llevó a que Gómez Urrutia se fuera a Canadá casi como de exilio para protegerse".

Dijo que su gobierno busca la conciliación, pero quedan asuntos pendientes, porque hay una demanda de una supuesta entrega de recursos de la empresa que eran para los trabajadores.

"El 5% que se reclama, el caso está en el Poder Judicial, pero se atiza y no se logra la reconciliación, porque no ha habido diálogo".