AMLO le recuerda a los gobernadores que los estados deben 70 mmdp a la Federación

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí se reuniría con los gobernadores de la Alianza Federalista, quienes piden se atienda la falta de recursos para las entidades, pero sin "politiquería" porque tiene que cuidar la investidura presidencial.

Además el titular del Ejecutivo dio a conocer que las entidades le deben 70 mil millones de pesos a la Federación por concepto de retención del ISR, ISSSTE y FOVISSSTE.

"Sí dialogamos, siempre y cuando no haya politiquería, imagínense que se use la investidura presidencial con propósitos partidistas, tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial, no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reiteró que no se les debe nada a los gobiernos locales e instruyó al secretario de Hacienda Arturo Herrara que les envié a los gobernadores federalistas cuanto se las ha transferido.

Arturo Herrera dijo que se han transferido 638 mil millones de pesos a los estados, lo que significa un incremento de 2.9% respecto de 2019.

"No se pueden disminuir, el corazón del pacto fiscal es producto de una reforma de hace 13 años", dijo el funcionario.

El presidente López Obrador dijo que las entidades deben como 70 mil millones de pesos, "pero no les estamos cobrando eso, para que no se mal interprete".