El Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, felicitó a los mexicanos por la respuesta ante la convocatoria a la congregación en defensa del INE.

En entrevista con EL UNIVERSAL aseguró que además de no izar la bandera e impedir los accesos al primer cuadro del Centro Histórico, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador usó todo tipo de acciones para impedir la movilización.

"Se vieron todo tipo de acciones para evitar que saliera esta marcha y ni así pudieron detener a la gente", dijo.

Con alegría aseguró que "faltó Zócalo" para que todas las personas con intención de defender al Instituto Nacional Electoral tuvieran un espacio en el mitin.

"Está lleno el Zócalo, las calles... Falto Zócalo para demostrar como la gente está harta de acciones de polarización y obstrucción, por su puesto", declaró.

"Muchas felicidades con esta respuesta protegeremos la constitución hoy la manifestación es conforme a la ley y yo sé que se va a hacer".

"AMLO le tiene miedo a la ciudadanía": Claudio X González

El empresario Claudio X González, criticó las vallas que fueron colocadas en Palacio Nacional, y aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, le tiene miedo a la ciudadanía.

"Creo que el Presidente le tiene miedo a la ciudadanía y a elecciones justas y parejas arbitradas por un juez imparcial", declaró en entrevista con medios de comunicación en las inmediaciones del Zócalo capitalino, donde participa en la congregación en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Claudio X González dijo que hay confianza en el Poder Judicial para que se dé marcha atrás al llamado Plan B.

"Nosotros creemos que es evidente la inconstitucionalidad del Plan B y esperemos que así lo determinen los ministros de la Suprema Corte. Y también pedirle a la ciudadanía que venga aquí, que ejerza su libertad, porque solo ejerciendo la libertad se defiende la democracia", concluyó.

Manifestación no es conspiración contra AMLO: Marko Cortés

El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, condenó que el presidente López Obrador olvide que es el presidente de todo el país y llame a esta nueva movilización ciudadana "una simulación y una conspiración contra él",

En el Zócalo capitalino reiteró su llamado a la gente para que salga a las calles a defender el voto, la libertad y la democracia ante el intento del gobierno federal de aniquilar y desaparecer a los órganos electorales.

Esta concentración, dijo, es para defender lo que construimos los ciudadanos, la democracia, la transparencia, la libertad, para poder seguir votando libremente y para que el máximo tribunal de justicia impida un Plan B que pretende consumar un fraude electoral.

"Es tiempo de pasar juntos a la acción, es tiempo de ir al Zócalo y a las principales plazas del país. ¡Vayamos todos juntos! Y que nuestra voz se escuche, que se escuche fuerte y claro que el INE no se toca, que nuestros votos no se tocan", exhortó.

El líder del PAN consideró que son tiempos decisivos que marcarán el futuro de México y hoy más que nunca la causa de todo México es la defensa del voto y de la democracia que el gobierno y su partido pretenden "exterminar" y "descuartizar.

"Pero México ya despertó, y los mexicanos no vamos a permitir que se destruya al INE, como se ha destruido el Seguro Popular, como se han destruido las Estancias Infantiles, que desaparezcan como las medicinas para niños con cáncer, ¡no lo permitiremos!".

Dirigente del PRD, Jesús Zambrano, llega al Zócalo; "que vean que hay un reclamo ciudadano"

Gente Nacional del PRD, Jesús Zambrano, llegó al Zócalo capitalino acompañado del coordinador parlamentario de ese partido en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, ambos para participar en la congregación en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevistas con EL UNIVERSAL, afirmaron que son miles de personas que no quieren la reforma electoral de Morena, reclamo que quedará de manifiesto este domingo.

"Estamos muy contentos, venimos acompañados de miles y miles de ciudadanos, también de las huestes perredistas, y yo espero que se desborde el Zócalo capitalino para exigirle a la Corte que actúe con responsabilidad y declare inconstitucionales las reformas del llamado Plan B, y que por lo tanto no sean aplicables en las elecciones del 2024, que vean que son miles de personas las que salen a decir "mi voto no se toca" y "el INE no se toca" y que sí hay un reclamo social en torno a esas reformas", indicó el dirigente nacional.

En tanto, Espinosa Cházaro aseguró que desde la cámara baja, el Sol Azteca también seguirá defendiendo al INE.

"Estamos aquí presentes, listos y preparados para defender al INE, y como dice mi playera "mi voto no se toca", vamos a defender la democracia aquí y en la Cámara de Diputados", sentenció.

El INE es el único bastión que queda de la democracia: Belaunzarán

El político Fernando Belaunzarán dijo que la acción de concentrarse en el Zócalo capitalino para la defensa del INE es para defender la democracia.

"El INE es el único bastión que queda de la democracia mexicana lo tenemos que sostener, lo bueno que lo tenemos en la Constitución y lo que le pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es que ejerza la división de poderes y hagan valer lo que dice la Constitución

"Como todos sabemos no pasó la contra reforma constitucional que se presentó... entonces que se respete la Constitución porque el plan B se metió por la puerta de atrás, ni siquiera lo leyeron los diputados y viola flagrantemente la constitución y rompe el acuerdo que dio paso a la democracia lo que se construyó pluralmente, entonces esto que se construyó lo quieren borrar unilateralmente", aseveró.

Las instituciones no se defienden solas: Enrique de la Madrid

El aspirante a la candidatura presidencial, Enrique de la Madrid, dijo que al defender al Instituto Nacional Electoral (INE) defendemos a la democracia y con ello el derecho de los mexicanos a decidir su futuro.

A través de un vídeo que difundió en su cuenta de Twitter, señaló que las "instituciones no se defienden solas, las tenemos que defender las personas para que luego, ellas nos defiendan a nosotros".

El exsecretario de Turismo, aseguró que el INE genera equidad, competencia y alternancia.

"El día que se acabe el INE, se acaba la competencia y la alternancia. Tendríamos entonces, otra vez, un gobierno con una sola visión", dijo mientras caminaba rumbo al Zócalo.

Médico prohíbe a Diego Fernández de Cevallos asistir a marcha; "Voy a cambiar de doctor", dice

El excandidato presidencial panista, Diego Fernández de Cevallos, difundió en sus redes sociales que cambiaría de médico porque le prohibió asistir a la concentración de hoy en el Zócalo en defensa del Instituto Nacional Electoral.

"Voy a cambiar de doctor, resultó de la 4T. Me prohibió ir a la concentración", escribió en su cuenta de Twitter.

Desde hace varios días, Fernández de Cevallos exhortó a través de sus redes sociales a participar en la concentración que hoy se llevó a cabo en el primer cuadro de la Ciudad de México.

"Debemos manifestarnos este 26 de febrero, para mostrar a TARTUFO y sus secuaces que somos más los que queremos un país democrático. #MiVotoNoSeToca", difundió este martes.