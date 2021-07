AMLO llama a salir a participar en consulta popular

A cinco días de la consulta popular para decidir si se juzga a expresidentes y luego que Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, considerara que "difícilmente" la consulta alcanzará la participación del 40% del padrón electoral que se requiere para que el ejercicio adquiera un carácter vinculante, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a participar y que ejerza sus derechos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal confió en que la población mexicana saldrá a participar en este ejercicio que se llevará a cabo este domingo 1 de agosto.

"Creo que es muy importante participar, y la gente siempre quiere ser tomada en cuenta, todos los mexicanos, eso es muy importante. De modo que no hay que adelantar vísperas, porque la gente puede salir a ejercer sus derechos, la gente quiere la democracia y quiere la democracia participativa, no solo al democracia representativa, no es que cada tres años vas a votar, cada seis años vas a votar, no", dijo el presidente.

"¿Cual es su pronóstico?", se le preguntó.

"De que va a haber participación y llamo a que la gente participe, que salgan a participar, a ejercer sus derechos", contestó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador llamó a tener confianza en la población "y que libremente se decida, y no tenerle miedo al pueblo".

"La gente está muy consciente, en México es de lo que más se han avanzado. Hay mucha conciencia ciudadana, el pueblo está muy politizado, muy despierto", aseveró.