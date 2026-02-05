AMLO llevó al país al retroceso democrático: HRW

Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, no realizó un escrutinio sólido sobre el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, destaca el Informe Mundial 2026, elaborado por Human Rights Watch (HRW), que agrega que bajo su administración se registró retroceso democrático que socavó la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho.

"Claudia Sheinbaum, quien en octubre de 2024 se convirtió en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México, heredó graves problemas en materia de derechos humanos, entre ellos la violencia criminal extrema y graves abusos cometidos por el Ejército", menciona.

Indicó que "con el respaldo de Sheinbaum y López Obrador, el Congreso aprobó en septiembre de 2024 una reforma judicial que podría socavar gravemente la independencia judicial. La enmienda obliga a todos los jueces del país a presentarse a elecciones, las primeras de las cuales se celebraron el 1 de junio".

Precisa que la tasa oficial de homicidios en 2024 se situó en más de 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo.

"Las cifras oficiales publicadas en agosto indicaban que más de mil 800 personas habían sido asesinadas en Sinaloa desde que un líder narcotraficante fue trasladado a Estados Unidos y detenido en julio de 2024, lo que desencadenó enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa", añade.

Sobre las desapariciones, resalta que miles de personas siguen desapareciendo cada año en México, con un total oficial en 2025 que supera las 130 mil personas (el total incluye los casos denunciados desde 1952). Sin embargo, las autoridades no han tomado medidas suficientes para prevenir estas desapariciones y exigir que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

También asegura que México siguió siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Artículo 19 informó en noviembre que siete periodistas habían sido asesinados durante el 2025.