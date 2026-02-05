Sólo daños en choque sobre Rocha Cordero

Daños materiales de consideración se registraron esta mañana, tras el choque de vehículo contra objeto fijo en el Circuito Potosí (bulevar Antonio Rocha Cordero).

Los hechos se suscitaron poco después de las 07:00 horas, cuando una conductora de un Nissan salió de la curva a la altura de Museo Laberinto y perdió el control chocando con el muro de contención.

Finalmente dio un medio giro y quedó obstruyendo el carril derecho. Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil División Caminos, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

