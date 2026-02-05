logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Fotogalería

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sólo daños en choque sobre Rocha Cordero

Por Redacción

Febrero 05, 2026 11:02 a.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Daños materiales de consideración se registraron esta mañana, tras el choque de vehículo contra objeto fijo en el Circuito Potosí (bulevar Antonio Rocha Cordero).

Los hechos se suscitaron poco después de las 07:00 horas, cuando una conductora de un Nissan salió de la curva a la altura de Museo Laberinto y perdió el control chocando con el muro de contención.

Finalmente dio un medio giro y quedó obstruyendo el carril derecho. Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil División Caminos, quienes tomaron conocimiento de los hechos

LEA TAMBIÉN

Estrellan Mustang en contención de Circuito Potosí

Los hechos cerca de las 15:30 horas de este viernes

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sólo daños en choque sobre Rocha Cordero
Sólo daños en choque sobre Rocha Cordero

Sólo daños en choque sobre Rocha Cordero

SLP

Redacción

Atrapan a sujetos por robo a comercios
Atrapan a sujetos por robo a comercios

Atrapan a sujetos por robo a comercios

SLP

Redacción

Camión sin frenos provoca carambola en Carr. a Rioverde
Camión sin frenos provoca carambola en Carr. a Rioverde

Camión sin frenos provoca carambola en Carr. a Rioverde

SLP

Redacción

La unidad de transporte de personal desencadena fuerte accdidente

Cae presunto "narco" con miles de dosis de droga
Cae presunto "narco" con miles de dosis de droga

Cae presunto "narco" con miles de dosis de droga

SLP

Redacción

Detectado en Axtla con una cantidad considerable dentro de una mochila