AMLO manda al carajo el "dedazo" para elegir candidato presidencial

En su visita a Ayoxuxtla, Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no habrá "dedazo" para elegir al próximo candidato de su partido para competir en la elección presidencial del 2024.

"Ya no va a ser como antes, de que va a haber un tapado, no, al carajo con eso, que va haber dedazo, al carajo con eso", aseveró, durante la supervisión que hizo a las acciones de mejoramiento urbano en dicha localidad.

Refirió que hay varios militantes en su partido que podrían aspirar a ser el candidato a la Presidencia, porque "hay tela de donde cortar. Porque tengo hermanos y tengo hermana".

"Son varios, mujeres y hombres, los que pueden garantizar el relevo en el gobierno para que continúe la transformación", señaló.

Dijo que debe dejar las bases para que continúe el cambio, y dijo estar seguro de que va a continuar.

"Tenemos que dejar sentadas la bases para que los cambios continúen, y tengo la seguridad, de que el cambio va a continuar. Yo termino en septiembre del 24, yo termino, pero van a seguir otros", comentó.