AMLO no debate con argumentos, descalifica: José Woldenberg

En México, el circuito de la deliberación pública se está angostando por el impacto que tienen los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el politólogo José Woldenberg durante la VIII Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, debido a que el mandatario no está acostumbrado a debatir sino a descalificar con adjetivos.

"Cada vez que un periodista, que una ONG, que un partido político diferente al suyo pone sobre la mesa una idea que no comparte, el Presidente no responde a la idea con argumentos, responde con adjetivos, tratando de descalificar a la persona no al argumento; todos los hemos oído, si no coinciden con él pues son fifís, son conservadores, son la mafia en el poder; muy difícilmente se puede establecer un diálogo en esos términos, y yo creo que todos estamos perdiendo porque los problemas de México son muy profundos y las soluciones no son evidentes", afirmó José Woldenberg.

Este miércoles, durante el último día del encuentro en el que también participaron los investigadores Soledad Loaeza, Federico Reyes Heroles, Jovany Hurtado y Sergio Aguayo en la mesa "Tiempo político", Woldenberg coincidió con Loaeza en que el Presidente "se va a encontrar con pared" porque hay una gran pluralidad.

El columnista de EL UNIVERSAL dijo que México no puede ser alineado bajo un solo ideario. Justo Soledad Loaeza señaló que un liberal es alguien que acepta la pluralidad social y la pluralidad política de la sociedad, por eso el Presidente "se topará con pared". Por su parte, Federico Reyes Heroles dijo que el Presidente "está dirigiendo al país mirando desde el espejo retrovisor".

La VIII Cátedra cerró con la mesa "Tiempo Cultural" con Julio Ortega, Hernán Lara Zavala, Liliana Weinberg y Georgina García Gutiérrez.