"AMLO no pone condiciones de afiliación política a Quirino Ordaz"

El presidente de la República no le pone condiciones de afiliación política a Quirino Ordaz Coppel para que se convierta en embajador en España, por lo que no tiene impedimento si sigue siendo del PRI, respondió el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Consideró que sería bueno que Ordaz Coppel diga qué va a pasar con su decisión, ante la negativa de su partido de autorizar su participación como diplomático mexicano, en el extranjero, puesto que ello depende de él.

Subrayó que él no desea calificar la postura asumida por el Partido Revolucionario Institucional de negarle el permiso para colaborar con el gobierno federal como diplomático, puesto que es una decisión del ex mandatario estatal, definir si acepta el cargo o por respeto a su partido declina.

Al asistir a la toma de protesta del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien resultó electo para un segundo periodo puntualizó que en la ceremonia de su toma de protesta como nuevo gobernador, en el Congreso del Estado, se atrevió a pedirle a sus compañeros del Senado que apoyen con su voto el nombramiento de Ordaz Coppel, como embajador.

Rocha Moya explicó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador está abriendo el abanico para que políticos que él considera que es meritorio su desempeño, los postula al servicio en el exterior, como es el caso del ex mandatario sinaloense.