AMLO no ve riesgo de inflación por aumento en salario mínimo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Ante el anuncio del aumento del 20 % en el salario mínimo para 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este jueves que no ve riesgo de que se dispare la inflación.

En conferencia de prensa y tras anunciar esta alza al salario mínimo, el jefe del Ejecutivo federal destacó que para evitar la inflación se impulsa el Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic), que significa destinar más de 300 mil millones de pesos este año para que no aumenten los precios de las gasolinas y del diésel.

"No podemos permitir que se desate la inflación, porque eso afecta mucho podemos estar incrementando el salario pero si aumenta la inflación no avanzamos".

"Yo les comento que con este incremento no vemos riesgo que se dispare la inflación, además estamos llevando a cabo un plan anti inflacionario, que significa destinar un subsidio de más de 300 mil millones de pesos este año para que no aumenten los precios de las gasolinas y del diésel y ese es un componente importante en la inflación", dijo.