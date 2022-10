AMLO ofrece apoyo a Aeromar con pago de adeudos en SAT

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció apoyo a la aerolínea Aeromar para el pago de sus adeudos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) e invitó a inversionistas a capitalizar a la empresa.

"Ahora tiene conflictos Aeromar porque tienen adeudos con el SAT, con los trabajadores (…) nosotros quisiéramos que algún inversionista quiera participar.

"Nosotros podríamos ayudar a que nos paguen en plazos, que primero atiendan a los trabajadores para que no sean despedidos, pero eso requiere inyectarle capital fresco, nuevo, y lo del SAT que tiene que ver con la deuda en plazos", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador dijo que a su administración le interesa que no fracase Aeromar porque está empresa viajaba a ciudades como Poza Rica, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Colima, Tepic, hasta Salina Cruz, y entonces es importante la comunicación.

"Ojalá que alguien se anime", expresó en el Salón Tesorería.

Recordó que su administración analiza impulsar una línea aérea que se vincule al Tren Maya y al Aeropuerto Felipe Ángeles, al nuevo Aeropuerto de Tulum.

"Estamos en el análisis de ver si es viable, con el costo beneficio, con la experiencia que tiene la Fuerza Aérea, podemos dejar una nueva línea y no descartamos el que se abra la posibilidad para que líneas extranjeras puedan dar servicio siempre y cuando esto ayude a reducir los costos porque si no hay competencia -a veces- un boleto al interior del país cuesta más que ir al extranjero", señaló.