AMLO ofrece saldar la deuda histórica del país con Cananea y el pueblo Yaqui

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su administración se saldará la deuda histórica que se tiene tanto con el pueblo Yaqui, como con Cananea.

"Va a haber justicia para los pueblos yaquis. Los pueblos yaquis y Cananea van a tener justicia en el gobierno que represento", dijo hoy, durante un evento.

El mandatario destacó que el Gobierno federal alista un plan de acciones para afrontar las problemáticas de Cananea y del pueblo Yaqui.

Dijo que cada dependencia deberá atender problemáticas laborales, de seguridad social, salud, medio ambiente, bienestar y desarrollo urbano.

El Presidente destacó que durante su Gobierno se ha puesto fin a que un solo grupo controle las relaciones laborales.

«En la Secretaría del Trabajo mandaba una de las partes, eran los que decidían. Los trabajadores no eran tomados en cuenta. Ya no es así, se atiende a las dos partes, se actúa con justicia y tiene que haber un auténtico juez, escuchar a las dos partes y darle la razón al que la tiene y no inclinar la balanza en favor de nadie, sino garantizar que haya justicia", aseveró.

Por ello, celebró que la Secretaria del Trabaja, Luisa María Alcalde, sea la responsable de mediar entre trabajadores y empresas.

«Ahora la Secretaría del Trabajo tiene que reunirse con las dos partes y se tiene que escuchar las dos partes, y no inclinar la balanza a favor de nadie sino garantizar que haya justicia. Ese es el cambio, es lo que ofrecemos para Cananea», destacó.

APOYOS PARA CANANEA

Durante el acto, López Obrador anunció que las dependencias gubernamentales elaborarán un plan de atención que incluya la parte laboral, de seguridad social, salud ambiental, bienestar y desarrollo urbano.