AMLO ordena difusión de documentos sobre Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ordenó la difusión de documentos en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el caso Ayotzinapa, para que no quedara duda de que "no somos iguales, pues no debe de haber medias tintas, indefiniciones".

El pasado 1 de octubre, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) hizo pública parte de la información relevante que recibió de la Sedena, y que consta de dos hojas con presuntas intervenciones de comunicaciones realizadas por el Ejército Mexicano, los días 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014.

Los participantes son un comandante de la policía de Iguala, Guerrero, que es gente de confianza del director de Seguridad Pública de Iguala y el jefe regional del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes narran el secuestro y los movimientos de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

El documento se dio a conocer después de que EL UNIVERSAL publicó el 28 de septiembre pasado, que la Fiscalía General de la República mantiene ocultas las nuevas declaraciones de militares, cuando en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto sí eran públicas y legibles.

Esta mañana de viernes, en conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador aseguró que en su administración hay voluntad de transparentar todo y que se conozcan los archivos de todas las instituciones sobre el caso Ayotzinapa.

"Hay la voluntad de transparentar todo, que se conozcan los archivos de todas las instituciones, esa es la instrucción que he dado, por eso el decreto. Y en el caso de Ayotzinapa lo mismo, tan es así que por eso es esta inconformidad, porque di instrucciones que se revelara todo, que se diera a conocer todo, que no se escondiera nada para que quedara claro que no somos iguales", dijo el presidente.

"¿Y por qué yo di la instrucción que se diera a conocer? Porque se estaba manejando de que la Sedena no quería entregar información y para que no quedara duda, porque no debe de haber medias tintas, indefiniciones".

En Palacio Nacional, el mandatario federal reclamó que los abogados "siempre recurren a lo del debido proceso, siempre" pero indicó que la transparencia es importante para que no haya manipulación ni chantajes.

"Porque el gobierno que yo represento es un gobierno democrático, defensor de los derechos humanos y no vamos a permitir que nos midan con la misma vara con que antes se hacía a quienes no protegían los derechos humanos o violaban los derechos humanos. No somos lo mismo. hay en el bloque conservador quienes quisieran que fuésemos iguales a los anteriores para poder decir: ´Ya ven, son lo mismo´. No, no somos iguales", señaló.

"Vino aquí una compañera, no sé si se acuerdan, que vino a decirnos, a reclamarnos, también en su papel, porque el periodista tiene que cuestionar a fondo y criticar, pero vino a decir: ´¿Por qué entregan documentos testados, tachados, que no se ve nada?´ ¿Qué interés podemos tener nosotros de entregar documentos así?", manifestó.

"Sí estamos actuando", responde a familiares de los 43

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador señaló que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos tiene que hablar con los responsables de la investigación por parte de los familiares de los jóvenes desaparecidos y "explicarles que vamos, cada vez que podamos, a informar, porque también, si no, se dice: ´No están haciendo nada, es lo mismo´.

"No, sí estamos haciendo, y hemos actuado con mucha prudencia y se ha avanzado muchísimo en la investigación, y es un compromiso que tenemos y estamos decididos a conocer toda la verdad", aseveró.