AMLO ordena transmitir video donde critica a magistrados, luego se retracta

El presidente Andrés Manuel López Obrador cortó la trasmisión de un video, de octubre de 2016, donde criticaba que los partidos políticos se repartieron los cargos a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para no romper con la veda electoral.

En su conferencia de prensa, López Obrador instruyó a su equipo de Comunicación, que encabeza Jesús Ramírez Cuevas, buscar el video y ponerlo en la pantalla que utiliza para las mañaneras.

"Un comentario desde Tantoyuca en el norte de Veracruz, aquí donde se está escenificando la tragicomedia, la farsa, de los del PRIAN, acusándose mutuamente de corrupción...", se escuchaba decir al entonces líder de Morena.

-"¡Ah! Pero eso no se puede decir, no, no, no, quítalo, mejor vámonos al enlace,... No es que era el nombramiento de los magistrados del Tribunal", ordenó el titular del Ejecutivo.

En un video publicado en su cuenta oficial de Facebook en 2016, López Obrador advertía que los priistas y los panistas se van a repartir los siete cargos de magistrados del Tribunal Electoral, porque se van a quedar con tres lugares los del PRI, tres lugares los del PAN y le van a dar uno a los partidos asociados a la mafia del poder.

"Ojalá se rectifique, que se haga un análisis y los que son militantes de partidos no deben de ser tomados en cuenta ¡Ya basta de burla, de cochupo! ¡Ya basta de estar pisoteando la dignidad de los ciudadanos!, tiene que haber democracia auténtica verdadera en nuestro país, sino hay democracia, no vamos a encontrar la salida ni como pueblo ni como nación", expresó en ese momento.