AMLO pide a las corcholatas quitar espectaculares

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el dirigente de Morena, Mario Delgado, pidieron a las corcholatas presidenciales no contratar anuncios espectaculares y deslindarse de esas muestras de apoyo.

El presidente señaló que además de que no funcionan, no pueden repetir lo mismo que llevan a cabo los conservadores.

En la conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández y Manuel Velasco deben decidir si retiran los espectaculares con sus imágenes.

“No, eso no funciona, tampoco funcionan los publicistas, no les hagan caso, no tienen conocimiento de las pasiones y sentimientos del pueblo, esos publicistas no conocen México, no han hablado con la gente, les falta conocer al país”, remarcó.

Por su parte, el dirigente de Morena, Delgado Carrillo, indicó que pedirá a los aspirantes que se deslinden de manera pública, política, financiera y jurídicamente de los espectaculares, bardas y otras campañas que están prohibidas en el proceso interno.

Anunció que enviará una carta a los aspirantes a fin de que se apeguen al acuerdo del Consejo Nacional de Morena.

Lo anterior, luego de que la senadora Malú Micher, en representación de Marcelo Ebrard, así como Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal le enviaron cartas denunciando esta publicidad y afirmó que el partido no será omiso ante estas preocupaciones.