AMLO pide a Murillo Karam hablar sobre Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al exprocurador Jesús Murillo Karam que hable y diga si le dieron instrucciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"Claro, todos el mismo Procurador, (puede decir quién les ordenó). Los que están detenidos tienen derecho a la defensa y pueden hablar todos, porque no Peña que acompañe a Murillo, que hable y que diga si le dieron instrucciones, porque en el documento no aparece como responsable Peña, aparece Murillo".

En conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre el reclamo del GIEI que pidió al entonces secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos acceso al 27 Batallón de Infantería de Iguala, donde fueron llevados algunos normalistas, el Presidente dijo que eso no le correspondía al mando castrense sino a la autoridad civil.

"Si a esa vamos es lo mismo de ahora, yo di la orden porque yo soy el responsable, no es un asunto del general Cienfuegos es un asunto de una autoridad civil, quien es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no, eso mínimo fue un error".

El mandatario criticó que se quiso ocultar una realidad. "Lamento, lo primero es lo que duele un crimen de esta magnitud, por los padres, pero cómo meter a las instituciones en un conflicto de esta naturaleza, porque debilitar al Estado, a una institución como la Sedena, qué no se pudo al día siguiente o a la semana decir fue así por qué engañar.

"La única explicación es que dijeron es que no podemos meter a elementos del Ejército porque está de por medio la institución y usaron eso y lo otro la impunidad, el pensar no va a pasar nada, que va a suceder, quien va a reclamar por estos jóvenes revoltosos, por el clasismo, el desprecio".

"Cuando fue creciendo el problema, dijeron, ahora como le hacemos fabricaron un delito y toda una historia y tortura, una serie de barbaridades y luego decir que fueron quemados y ya se cerró el expediente".