AMLO pide a Segob prepare decreto que libera a presos que cumplan 4 condiciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este martes le pidió a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, que preparara el decreto que anunció la semana pasada para liberar a presos no sentenciados del fuero federal.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que este decreto tiene que entrar en vigor pronto y "tenemos que tener resultados antes del 15 de septiembre".

"Va a haber un procedimiento, pero hay que esperar cómo se va a elaborar el decreto, en los términos que se va a elaborar el procedimiento y si necesitamos contar con el apoyo del Poder Judicial, pero ya tenemos esa decisión", refirió.

Asimismo, el Presidente recordó las 4 condiciones del decreto para la liberación de presos:

-"Quien tenga más de 10 años sin sentencia, que pueda ser liberado".

-"De 75 años en adelante, liberado, todo esto si no tiene que ver con delitos de sangre o graves".

-"De 65 años en adelante, si tienen enfermedades crónicas, degenerativas".

-"Quienes fueron víctima de tortura".

Por su lado, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que a la fecha, 18 gobernadores se han pronunciado a favor de aceptar las medidas y hacer el convenio correspondiente para apoyar las medidas de las amnistías.

"Por parte de la Secretaría de Gobernación, quien lleva estas medidas, se seguirá hablando con los mandatarios estatales para reforzar la información, de manera que también puedan estar participando", señaló Rodríguez.

"A la fecha se llevan 18, pero veremos cómo es la participación. Estamos seguros que en todos los casos les interesa, a los gobernantes en general, la aprobación de medidas que protejan los derechos de las personas, que sean o no sentenciadas", agregó.

López Obrador también hizo un llamado a proteger los derechos humanos, aunque puede que haya "incumplimiento" por inercias o vicios, pero se trata de un proceso.