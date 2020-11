AMLO pide a sus familiares y amigos "portarse mucho, muy bien"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se ha comunicado con su hermano Pío López Obrador tras la difusión de videos donde se le observa recibir dinero por parte de David León, extitular de Protección Civil, y pidió a sus familiares y amigos "portarse mucho, muy bien".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que "se está llevando a cabo una transformación profunda" y donde no hay excepciones.

"No he tenido comunicación y mis amigos, mis compañeros, mis familiares, pues saben que deben de portarse mucho, muy bien, como todos los ciudadanos, porque no hay excepciones y porque estamos llevando a cabo una transformación profunda y hay quienes se sienten afectados sus intereses: la prensa conservadora, EL UNIVERSAL, el Reforma, los intelectuales orgánicos".

Ante la resolución de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien informó que no encontró indicios de lavado de dinero o triangulación de recursos sobre las finanzas de Pío López Obrador y David León, el presidente no quiso opinar, pero señaló que "ya no me pertenezco, yo tengo un compromiso con el pueblo de México, de no fallarle y de que no haya corrupción, y no hay impunidad, y esto significa no permitir la corrupción, y no abogar por nadie, aunque se trate de familiares, y amigo, compañeros".