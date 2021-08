AMLO pide castigo a policías por "crimen de odio" contra José Eduardo

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el abuso sexual y asesinato del joven José Eduardo Ravelo Echevarría es un crimen de odio y aseguró que se tiene que ir al fondo de este crimen y castigar a los policías estatales que presuntamente lo asesinaron, además de investigar a quien tolera estas "atrocidades".

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador informó que este caso se volvió a tratar hoy en la reunión matutina que sostiene con su gabinete de seguridad.

"El caso de este joven que fue ultrajado, asesinado en Mérida, eso es un crimen de odio y no se va permitir, y no es nada más una actitud de los de los policías, no solo el que ejecuta, sino el que tolera este tipo de atrocidades.

"Hoy volví en la mañana con el gabinete de seguridad a tratar el caso y se tiene que ir a fondo y castigar a los responsables. En general, para periodistas, para dirigentes sociales y para todos los ciudadanos, protección", aseveró.

El pasado 21 de julio, José Eduardo Ravelo fue presuntamente abusado sexualmente por elementos de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, y después falleció. Los policías que lo detuvieron fueron liberados debido a que, según un juez, no se encontraron elementos suficientes para decretar su vinculación a proceso.

Esta semana, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el delito de tortura cometido contra José Eduardo Ravelo Echevarría.

La FGR informó que abrió investigación de estos hechos dada la relevancia y trascendencia social que el caso tomó sobre las agresiones y muerte del joven y en el que están implicados elementos de la policía municipal de Mérida.

La FGR solicitó a la Fiscalía General de Justicia de Yucatán que proporcione información sobre la detención del joven, así como otros datos para coordinarse con las autoridades del estado en el esclarecimiento de la tortura que José Eduardo sufrió antes de morir.

"Personal pericial especializado y de investigación policiaca federal se trasladará de inmediato a esa entidad para iniciar las diligencias que sean procedentes", precisó la Fiscalía.