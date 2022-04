AMLO pide no consumir comida chatarra y "aguas puercas"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a comer bien, hacer ejercicio y evitar el consumo de bebidas industrializadas a las que llamó "aguas puercas" y con ello prevenir enfermedades como la obesidad.

"Las aguas industrializadas, aguas puercas algunas, me decía una gente, que cuando necesitaba pulir un metal usaba un refresco que no voy a decir su nombre, imagínense cómo quedan los intestinos, el estómago.

"(Por eso) comer bien, no a las chatarras, no a la obesidad, hay que hacer un gran esfuerzo tanto en el gobierno como en las familias, porque es mejor la medicina preventiva".

En conferencia de prensa, el mandatario pidió mejorar nuestra educación nutricional y hacer ejercicio, caminar o correr y, si se puede, "barrarse", para que no les hagan "out".

Recordó que el gobierno federal tiene dos campañas permanentes en medios de comunicación, una para mejorar la alimentación de las personas y la otra sobre rechazo y los daños que provocan a la salud a las drogas, sobre todos las químicas "que destruyen la vida de las personas".