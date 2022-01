AMLO pide retirar normas retrógradas de Reglamento de Becas Conacyt

Ante la revisión del anteproyecto al Reglamento de Becas del Conacyt en donde se mantienen la suspensión del apoyo económico para estudiantes que participen en manifestaciones políticas en el extranjero y en México, así como de becarias que se embaracen, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a quitar estas normas que calificó de "retrogradas".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal afirmó que su administración concibe la educación como una práctica de la libertad.

"Si ya se descubrió que existían esas normas retrogradadas que las quiten, pero eso no es ningún problema, así hay que ir quitando estos pretextos, todas estas trampas de esta gente muy oportunista que engañó durante mucho tiempo y que no tiene nada que ver con el pensamiento nuestro, de impulsar la educación pública, concebir la educación como práctica de la libertad", dijo.

EL UNIVERSAL reveló este miércoles que el Conacyt envió un anteproyecto de revisión del Reglamento de Becas a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) en donde mantiene una cláusula -vigente desde 2008 -de suspender a entrega de becas a estudiantes en el extranjero y en México, y donde agrega un artículo en donde advierte que será causa de suspensión del apoyo a becarias que se encuentren embarazadas, en parto o puerperio.

"Artículo 16. Obligaciones de becarios en el Extranjero: La o el becario que realice sus estudios o proyecto fuera del país, así como la o el becario extranjero que realice sus estudios en México, deberán respetar la legislación y normativa del país anfitrión, así como abstenerse de participar en cualquier tipo de evento o manifestación de carácter político.

"Artículo 20. Serán causas de suspensión de la Beca o del Apoyo, las siguientes (...) cuando alguna becaria que se encuentre embarazada, en parto o puerperio, así como a los becarios que sean padres, presentando la documentación que lo acredite".

Tras la publicación de esta información, el Conacyt aseguró que retomará comentarios recibidos para "mejorar" su propuesta con la guía de respeto a los derechos y libertades de los estudiantes.

En un comunicado, el organismo no rechazó haber mantenido en el nuevo anteproyecto la propuesta de suspender las becas a los estudiantes que protesten en el extranjero y en México, el cual data de 2008, ni tampoco hizo pronunciamiento en torno a que en el artículo 20 del proyecto de nuevo reglamento establece la propuesta de suspender la beca para aquellas alumnas que se encuentren embarazadas, en parto o en puerperio.

El anteproyecto puede ser revisado en la siguiente liga: https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53172