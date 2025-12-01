logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Boletos duplicados y decepción en Taquería La Dua

Fotogalería

Boletos duplicados y decepción en "Taquería La Dua"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

AMLO presenta su libro 'Grandeza' para reivindicar la historia de México

El exmandatario mexicano regresa con un enfoque editorial sobre la grandeza de México

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 08:43 p.m.
A
AMLO presenta su libro Grandeza para reivindicar la historia de México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Andrés Manuel López Obrador está de regreso, pero no en la política sino en el rubro editorial. El exmandatario tabasqueño rompió ayer su silencio autoimpuesto tras dejar la Presidencia de la República, para anunciar la publicación de "Grandeza", un nuevo libro con el que busca "reivindicar la grandeza de los pueblos originarios del México antiguo".

"Como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo", escribió el líder moral de Morena en sus redes sociales este domingo 30 de noviembre.

En la introducción, López Obrador detalla que la intención de su "análisis" es demostrar que los mejores principios éticos y la bondad "que poseemos como pueblo y nación" provienen de lo heredado por las civilizaciones del México prehispánico.

"Pretendo reivindicar con este libro la vigencia del México profundo y sus civilizaciones originales, sometidas y negadas, pues considero una ingratitud no reconocer que, debido a esas raíces y enseñanzas, los mexicanos de hoy somos libres, fraternos, trabajadores, honestos y felices", defiende.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


López Obrador considera "paradójico" y "absurdo" que persistan actitudes discriminatorias o la pretensión de una presunta superioridad de "razas" y clases sociales.

Además, asegura que el "estigma" del masoquismo y complejo de inferioridad fue impuesto por la invasión española, se mantuvo en el México Independiente, fue retomado por el afrancesamiento del Porfiriato y "aún está latente en la esencia del pensamiento conservador".

Con "Grandeza", Andrés Manuel López Obrador va por erradicar términos como: naco, chairo, chinto, indio, pata rajada, inculto, indita, raspa, muerto de hambre, don nadie, "y otros epítetos más que tienen como única explicación lo profunda que ha sido la colonización mental y la manipulación masiva, implantada por la oligarquía dominante de cualquier época".

De acuerdo con el expresidente, para corroborar sus hipótesis consultó trabajos de antropólogos, sociólogos, historiadores, arqueólogos y otros científicos sociales, así como físicos, biólogos y astrónomos.

En "Grandeza", AMLO busca "refutar la historia inventada y tendenciosa"

El extitular del Ejecutivo Federal comparte que la razón principal para escribir este libro fue explicar cómo se concibieron estos "prejuicios perniciosos e inhumanos" en tanta gente, y cómo han permanecido a pesar de movimientos "tan profundos y radicales" como la Independencia, la Reforma liberal, la Revolución mexicana, el gobierno cardenista y la Cuarta Transformación.

"La intención es, pues, refutar la historia inventada o tendenciosa, basada, entre otras aberraciones, en atribuir a los pueblos indígenas de la Antigüedad supuestas prácticas de sacrificios humanos, el canibalismo y otros procederes de ese tipo", agrega.

López Obrador garantiza que su libro ofrece pruebas y argumentos para dar a conocer y exaltar la grandeza de las civilizaciones mesoamericanas.

En "Grandeza", recorre en la primera parte vicisitudes como el universo, la vida y el hombre, Darwin y la evolución, el racismo, antiguas civilizaciones afroasiáticas y europeas. En la segunda mitad, se enfoca en la "grandeza indígena".

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

AMLO presenta su libro Grandeza para reivindicar la historia de México
AMLO presenta su libro Grandeza para reivindicar la historia de México

AMLO presenta su libro 'Grandeza' para reivindicar la historia de México

SLP

El Universal

El exmandatario mexicano regresa con un enfoque editorial sobre la grandeza de México

Singapur abrirá embajada en México para fortalecer relaciones bilaterales
Singapur abrirá embajada en México para fortalecer relaciones bilaterales

Singapur abrirá embajada en México para fortalecer relaciones bilaterales

SLP

AP

El presidente de Singapur anuncia la instalación de una embajada en México, marcando un hito en las relaciones bilaterales.

Rinden homenaje a Vargas Llosa en la FIL Guadalajara
Rinden homenaje a Vargas Llosa en la FIL Guadalajara

Rinden homenaje a Vargas Llosa en la FIL Guadalajara

SLP

El Universal

Pilar Reyes, editora de Vargas Llosa, revela aspectos desconocidos del autor. Conoce más aquí.

¿Para qué sirve la constancia de vigencia de derechos del IMSS?
¿Para qué sirve la constancia de vigencia de derechos del IMSS?

¿Para qué sirve la constancia de vigencia de derechos del IMSS?

SLP

El Universal

La constancia de vigencia del IMSS respalda el estatus del asegurado en trámites laborales y administrativos