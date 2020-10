AMLO presentará iniciativa para eliminar el outsourcing

Al informar que un investigan a un "facturero", que por medio de la subcontratación empleaba a 200 mil personas a quienes no les pagaban prestaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que presentará una iniciativa para eliminar el outsourcing.

"Había un facturero que está siendo investigado, que al mismo tiempo tenía una empresa de subcontratación, de outsourcing, sabe cuántos empleados tenía, 200 mil empleados, para quitarle a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores, para que, no le cubrieran a los trabajadores sus prestaciones, para quitarlos de la nómina en noviembre y diciembre y no darles aguinaldo y volverlos a subir a la nómina, en enero y febrero, pues eso se va a terminar".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo adelantó que aunque sea otro tema polémico como la desaparición de los fideicomisos, enviará una iniciativa de ley para que ese mecanismo desparezca, lo adelantó, porque su gobierno no será un encubridor de la corrupción.

"Esas reformas que hicieron tenían como fundamento el que de esa manera se ayudaba a la empresa para que no se dedicaran a hacer trámites administrativos podían tener un contrato un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al IMSS, al Infonavit, ¿qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan a los trabajadores, a la Hacienda pública, al desarrollo del país y se fomenta la corrupción".

Señaló que ahora las empresas saben que en México hay un auténtico Estado de Derecho, por eso llegan más inversiones, que ya no es un "estado de chueco" y ya no se permite la corrupción y la impunidad trátense de quien se trate.