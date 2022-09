AMLO presume que ha habido días sin fallecimientos por Covid-19

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió que en México en las últimas semanas hay días donde no se han registrado fallecimientos de Covid-19.

"Les doy una buena noticia, una buena, buena, después de lo de ayer (sismo). Es parte de mi trabajo yo tengo que optar por promover la confianza y el optimismo real, no inventado, imagínense un gobernante que se pare aquí a decir: 'qué barbaridad todo está re mal, qué mala suerte' y les voy a dar dos buenas, una no quiso Hugo y no me di cuenta".

El presidente López Obrador presumió que ha habido días sin fallecimientos por Covid-19, lo que calificó como buena noticia y aplaudió. "Después de tanto sufrimiento como no va a ser bueno".

"Al presidente Biden le preguntaron y respondió bien, va a seguir habiendo Covid, pero ya no se puede considerar como pandemia, porque allá hay amarillismo, es mundial, manejaron que ya declaraba el fin de la pandemia por decreto, pero esa es una muy buena noticia".

El Jefe del Ejecutivo aseguró que otra buena noticia, que a lo mejor no aparece en los medios convencionales, es que hay un crecimiento de la economía en agosto 2.9%, "es buena noticia".