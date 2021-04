AMLO presume que Presidencia ejerció sólo 600 mdp en 2020

Al comentar que "espero que no me vayan a infraccionar por lo que voy a decir", debido a la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que desde llegó a la Presidencia de la República ha ejercido un presupuesto menor al que ejerció la administración anterior.

"La Presidencia cuando llegamos en 2018 ejerció un presupuesto anual de 3 mil 600 millones de pesos, nosotros el año pasado ejercimos 600 millones de pesos y qué, ¿eran mejor los otros? De 3 mil 600 a 600, pero no se mide así", dijo.

Durante la conferencia matutina, el mandatario aseguró que en gobiernos pasados existía un derroche de recursos y preguntó si en caso de que él no fuera presidente de la República, se le hubiera exigido una reparación del daño a Alonso Ancira.

"Había muchísimo derroche, por ejemplo en los reclusorios, si se pagaban 16 mil millones y ahora 14 mil, hablamos de 2 mil de ahorro, o otro ejemplo, creen que si hubiese ganado otro candidato hubiéramos cobrado 16 millones de dólares a Alonso Ancira, recuperado ese dinero, claro que no".

Indicó que a partir de que asumió la presidencia se acabó con el influyentismo y que su gobierno se dedica a beneficiar al pueblo.

"La costumbre era que los de arriba apoyaban en candidaturas, cuando llegaba la autoridad no podía pedirles que actuaran con honestidad y rectitud, al contrario, se les condonaban impuestos, impunidad, pero nosotros llegamos por voluntad de ciudadanos, nuestro amo es el pueblo de México, nada más, no tenemos relaciones de complicidad con nadie, eso nos ayuda".