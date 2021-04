AMLO prevé que para mayo estén inmunizados adultos mayores y docentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que para mayo ya estén inmunizados contra Covid-19 adultos mayores, docentes e iniciada la vacunación en personas menores de 60 años, reiteró que no faltarán vacunas y que nadie se saltará la fila.

"Yo espero que para el mes de mayo tengamos vacunados a todos los adultos mayores, maestros y ya iniciada la vacunación de la población de menor edad, menores de 60, es el plan, el propósito, vamos bien. Estamos seguros que no nos van a faltar las vacunas y vamos a terminar con el plan de vacunar a todos en condiciones de igualdad, nada de influyentismo, nada de que estoy palanca, que estoy con buenas agarraderas, no, aquí es para decir que hasta que nos toque a todos".

En su conferencia matutina, el mandatario destacó que quedan muy pocos médicos de la primera línea que aún no se vacunan, y que estima que se acabe de aplicar el antígeno en adultos mayores al menos con una dosis durante el mes de abril.

"Desde el principio se definió que se iba a vacunar primero a médicos, enfermeras, trabajadores que están salvando vidas en hospitales Covid, eso fue lo primero, ya prácticamente quedan muy pocos que no se han vacunado, pero ya se tiene a todos vacunados o a casi todos de área covid, no hablo de médicos en general, decidimos que la población objetivo era esta, luego adultos mayores, porque son los más vulnerables, es lo que estamos haciendo ahora, no vamos a vacunar a otra población a otro grupo hasta que no terminemos de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años de México".

Agregó que una vez que se concluya con la vacunación en adultos mayores, se iniciará en adultos menores de 60 años, se espera que este grupo vaya de 40 a 60 años, pero solo si hay vacunas suficientes.

"En este mes vamos a aplicar cuando menos una dosis a adultos mayores, entonces sí, vamos a dar atención a trabajadores de la educación porque nos importa mucho el regreso a clases, el que se regrese a clases presenciales, eso sería lo que se atendería, para cuando terminemos este mes de vacunar adultos mayores ya vamos a empezar a vacunar a maestros y vamos a empezar a vacunar de acuerdo a la edad, si de 60 para arriba, es probable que empecemos de 50 a 60 en general, si tenemos vacunas suficientes de 40 a 60, eso lo estamos valorando para avanzar".

El presidente aseguró que existe preocupación de un rebrote de contagios por semana Santa, aunque considera que no de la misma magnitud de la segunda ola, "pensamos que no va a ser lo mismo porque no tiene el mismo efecto la pandemia, eso lo deseamos además, que nos podemos equivocar, nos equivocamos, cometemos errores, porque la perfección solamente el creador, ese no se equivoca, los humanos sí, nos equivocamos y cometemos errores, pensamos que vamos a mantener la pandemia controlada que no haya rebrote y avanzar en la vacunación".

En cuanto al avance en la llegada de vacunas, López Obrador comentó que desde hace meses ha establecido comunicación con farmacéuticas, con directivos de Pfizer, con los presidentes de Rusia, China, con el embajador de China en México, con autoridades de la India en México, varias veces con el presidente de Argentina, y dos con el presidente de Estados Unidos Joe Biden.

"La primera vez plantee de que necesitamos apoyarnos, se filtró la llamada porque hay muchas golondrinas en el alambre y se burlaron de que le había pedido vacunas, se burlaron conservadores de aquí, a la segunda llamada el presidente Biden sabía que íbamos a tratar el asunto de vacunas, antes de nada me dijo que tenía buenas noticias, se portó muy bien, entonces todo esto ha llevado tiempo de política, diplomática para tener las vacunas, disponibilidad de recursos y nos ha ayudado mucho Hacienda".