AMLO promoverá reforma a la Ley Minera para proteger el litio

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en el caso de una "traición" y que los legisladores no aprueben su reforma constitucional en materia eléctrica, analiza hacer una reforma a la Ley Minera para que el litio sea un mineral de uso exclusivo de la nación.

"Que no se estén haciendo ilusiones, que no estén pensando que ya el litio va a seguir estando en el mercado y expuesto a que se apropien de este mineral estratégico, porque dependiendo lo que se resuelva la semana próxima será la decisión que vamos a tomar, si enviamos una nueva iniciativa a la Ley Minera".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que para aprobar ese cambio en la Ley Minera solo se necesita la mitad más uno.

Señaló que los legisladores están dispuestos a votar para que el litio sea un mineral bajo dominio de la nación.

"Para los que están pensando hacia adelante, igual si la declaran inconstitucional, con más razón los ministros de la SCJN van a pronunciarse a favor del interés nacional y a favor de México".