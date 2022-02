AMLO promueve programas pese a veda por revocación de mandato

Pese a que la convocatoria para el proceso de la consulta de revocación de mandato señala que debe de suspenderse toda propaganda gubernamental, este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador informó y promovió sus programas sociales, y donde aseguró que su gobierno impulsa una política en beneficio del pueblo.

Al encabezar la reunión con autoridades de la Sierra de Sonora y Chihuahua, y al manifestar que el propósito de su visita es decirles a la población de estas comunidades que "no están solas", el Mandatario federal aseguró que en todos estos municipios llegan cuando menos un apoyo de sus programas sociales.

"El propósito es venir a decirles que no están solos, que no están solas, que vamos nosotros a seguir apoyando. Desde que llegamos a la Presidencia creo que ustedes han constatado que se ha llevado a cabo una política en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente

"Aquí se refleja porque de acuerdo a los datos podemos decir que prácticamente en todos los hogares, de estos municipios de la Sierra de Chihuahua y de Sonora llega cuando menos un apoyo, un programa de bienestar, el que no recibe la pensión para adultos mayores, recibe una pensión para niño, niña con discapacidad, programa sembrando vida o tiene una beca para estudiar y eso es lo que queremos reforzar en todo esta área", dijo.

El pasado 4 de febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir de la emisión de la convocatoria de la consulta de revocación de mandato y hasta el próximo 10 de abril deberá suspenderse toda la propaganda gubernamental.

Este viernes, tras un trayecto de cinco horas y acompañado por Alfonso Durazo, el presidente López Obrador destacó que el programa de pensión de adultos mayores es un derecho constitucional y cuyo monto se incrementará cada año.

Indicó que su gobierno está por llegar con acuerdos con los gobiernos estatales para que la pensión para personas con discapacidad sea universal para finales de 2022.

"Aprovecho para comentarles que estamos por llegar a acuerdos con los gobiernos estatales para que se amplíe la pensión (para personas con discapacidad) y llegue a todos, porque ahora es hasta 29 años, niñas y niños hasta 29, y hasta 65 (años), y que ya reciba la (pensión) de adulto mayor, pero queda de 29 a 65 personas que tienen discapacidad y no reciben ningún apoyo, vamos a lograr con estos acuerdos entre gobiernos estatales y gobierno federal de que sea universal, que todos los que tengan una discapacidad reciban una pensión", dijo.