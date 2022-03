AMLO propone consulta para mayor seguridad en estadios de Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador, habló sobre los actos violentos que ocurrieron el pasado 5 de marzo en el estadio La Corregidora durante el partido entre Querétaro y Atlas donde hubo 26 personas heridas.

En su conferencia matutina, el mandatario culpó a los dueños de los clubes de la Liga MX por estos hechos y pidió a los involucrados a actuar con responsabilidad ante este tipo de broncas que ya tienen antecedentes en el futbol mexicano y que los directivos no vean por sus propios intereses.

"Ojalá que esto se atienda bien. Se consulte a los ciudadanos, a los aficionados, a los comentaristas de deporte del futbol, y que después de esa consulta que se escuche a los protagonistas, los que tienen que ver con el futbol, desde luego a los que asisten a los estadios, a la gente que va con sus familias, que a partir de ahí, resuelvan. Que no sea una cuestión popular, de arriba, que se proteja siempre intereses", manifestó.

CELEBRA QUE NO HUBO MUERTES Y PIDE MAYOR SEGURIDAD

Además, destacó que después de la brutalidad de los hechos, ningún aficionado haya perdido la vida y aplaudió que ya hay algunas detenciones de los involucrados de la gresca.

"La verdad estoy muy contento de que no hayan perdido la vida, que se estén salvando, eso es lo que más me importa de todo. Ya también el gobernador con las autoridades están actuando, ya tienen detenidos, a más de 10", comentó. También sugirió que exista mayor número de policías en este tipo de eventos, "No echar en saco roto lo que significa la vigilancia en todos los eventos masivos".

ACUSARÁ A LOS RESPONSABLES CON SUS PAPÁS Y ABUELITOS

El presidente de México mantiene su ´postura´ de que a aquellas personas que recurran a la violencia o se porten mal, los acusará para que no mantengan esos comportamientos y destacó a una madre que entregó a su hijo por ser partícipe de la violencia en el estadio La Corregidora.

"Aunque se ríen de mi cuando los acuso a los mal portados con las mamás, los abuelos y las abuelas, pues una mamá entregó a su hijo por participar en la riña del estadio de Querétaro y yo los voy a seguir acusando a los que se portan mal", finalizó.