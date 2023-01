AMLO quiere asistir a otra marcha... pero en España

A-AA+



TEMIXCO, Mor., enero 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el cineasta español Pedro Almodóvar haya salido ayer en defensa del sistema de salud pública de España y ante la marcha convocada para el próximo 12 de febrero en defensa del servicio en ese país, manifestó que no podrá ir pero "sí pudiese ir, ahí estaría".

Al encabezar la ceremonia de federalización del sistema de salud de Morelos, el jefe del Ejecutivo federal destacó que ayer Pedro Almodóvar recibió un galardón en la X edición de los Premios Feroz, en donde manifestó que España debería de mantener la gratuidad de la educación y salud.

"Ayer me dio mucho gusto porque en España hay todo un movimiento de evitar la privatización de los servicios de salud. Me dio mucho gusto porque un director de cine, Almodóvar, muy famoso le entregaron u premio y recogió su premio y habló de que en España se debía de mantener la educación y la salud pública, que la salud tenía que garantizarse al pueblo de España.

"Ya era un logro de que ellos habían hecho realidad porque en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, lo más importante fue la aplicación de lo que se conoce como el estado de bienestar (...) Y todavía en España hay ese intento de privatizar la salud, pero la gente está defendiendo el derecho a la salud.

En compañía de gobernador Cuauhtémoc Blanco, el Mandatario federal agregó: "Están convocando en febrero a una manifestación, no voy a poder ir, pero si pudiese ir estaría ahí con ellos defendido la salud, que es un derecho humano fundamental".