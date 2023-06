AMLO rechaza afectaciones a su gobierno tras posibles renuncias

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "no perjudica la marcha del gobierno", el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que vaya a haber alguna afectación en su gobierno las posibles renuncias de funcionarios del gabinete legal y ampliado para buscar candidaturas de gubernaturas el próximo año.

Esto, a unas horas de que se reúna en Palacio Nacional con su equipo para definir los cambios de funcionarios que habrá la última etapa de su administración, por lo que se prevé una avalancha de renuncias y de relevos.

El mandatario federal aseguró en conferencia de prensa que los funcionarios tienen derecho a participar como candidatos y adelantó que en su caso, serán sustituidos por mujeres y hombres con convicciones, principios y "no va haber ningún problema".

"¿No considera afectación en este último año, una salida de tantos funciones de en puestos claves?", se le preguntó.

"Nos ayuda mucho lo que les comentaba de que los proyectos prioritarios tiene responsables, independiente de la secretaría de que se trate, que tiene pues toda su estructura para atender todos los asuntos los proyectos prioritarios de una Secretaría tienen responsables.

"No perjudica la marcha del gobierno, además vamos a sustituir en los casos en que vayan a participar como candidatos, vamos a sustituirlos por mujeres, por hombres con convicción, con principios, no va haber ninguno problema. Además, también tienen derecho a participar", respondió.