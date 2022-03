AMLO rechaza cancelar contratos con Rusia por vacunas Sputnik V

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no cancelará los contratos que tiene con el gobierno con Rusia –tras invadir a Ucrania– para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, Sputnik V.

"Se van a mantener contratos, convenios, que se tengan con todos los países, no se cancela nada y en el caso de la vacuna ya no vamos a necesitar. Afortunadamente tenemos una reserva importante que nos permite proteger a la población todo este año, tenemos ya reservas de vacunas suficientes y está por conocerse el resultado de la vacuna Patria y lo que tenemos nos alcanza", dijo.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que el convenio con Rusia para las vacunas contra el SARS-CoV-2 se mantiene, porque todos los compromisos se deben de cumplir.

Reiteró que la postura de su gobierno es no llevar a cabo sanciones económicas en contra de ningún gobierno.

"Llamamos a que se busque el diálogo, se consiga la paz, se evite la pérdida de vidas humanas, pero no nos metemos a tomar sanciones, mucho menos a mandar armas, nosotros no participamos en eso".