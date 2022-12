AMLO rechaza darle espacio a Xóchitl Gálvez en mañanera

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Tras la petición formal de la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, al presidente Andrés Manuel López Obrador para asistir a la conferencia matutina para responder a las acusaciones acerca de que pretende eliminar los programas sociales, el Mandatario federal manifestó que "es el colmo" pues tiene abiertos todos los espacios abiertos, por lo que le sugirió que use otras tribunas y que "vaya a engañar a otra parte".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal manifestó que ella tiene todos los foros abiertos, por lo que le sugirió acudir con el influencer Chumel Torres o al programa del publicista Carlos Alazraki.

"Ella tiene todos los foros, que vaya al Reforma, con Chumel, con Alzaraki, con él se entiende perfectamente bien, o en el Senado. Yo sostengo de que ellos no le tiene amor al pueblo, y que si fuese por ellos no existirían los programas de bienestar porque me consta.

"Que use otras tribunas y que pues vaya a engañar a otra parte y si no le parece pues ella ya es experta en presentar denuncias en la Fiscalía, si me obligara a garantizar el derecho a réplica lo voy a hacer, si la autoridad competente me lo exige cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite, porque ya el colmo, tienen todos los medios de información. Denuncia, gritan, insultan y todavía quieren meterse aquí", dijo.

"Sí, sí, pero no", respondió.

Ayer lunes en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la senadora panista, Xóchitl Gálvez, dijo que "ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores".

Tras las aseveraciones del Presidente en su mañanera de este lunes, la senadora de Acción Nacional desmintió a López Obrador y le pidió que no se deje engañar "porque si lo hace, corre el riesgo de mentirle a todos los mexicanos".

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Gálvez mostró cómo siete días antes, el 28 de noviembre, se pronunció por seguir dando los programas sociales porque "sí son necesarios".

Xóchitl Gálvez solicitó asistir a la mañanera de hoy martes "para aclarar mi postura respecto a programas sociales".

"Respetuosamente me dirijo a usted para solicitar un espacio en su conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional del día de mañana, martes 6 de diciembre del presente.