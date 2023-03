AMLO rechaza hablar sobre centro migratorio de Ciudad Juárez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó opinar sobre sí el centro migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 personas migrantes, era vigilado por una empresa privada, propiedad del cónsul de Nicaragua en México, Elías Gerardo Valdés Cabrera.

"No quiero meterme porque como está abierta la investigación, no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo de las investigaciones, y que no se vaya a usar esto para los responsables puedan acudir a amparos y protegerse", dijo en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

SSPC dará otra conferencia de prensa para informar avances

El presidente López Obrador dijo que este jueves, a las 15:00 horas, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y un representante de la Fiscalía General de la República (FGR) darán una conferencia de prensa para informar sobre los avances de las investigaciones y responder esa pregunta.

"Para eso va a ser la conferencia de las 15:00 horas, ayer se informó que ya se estaban tramitando órdenes de aprehensión y ya creo que hoy en la tarde se informará sobre castigo a presuntos responsables de estos lamentables hechos", aseguró el Presidente.

Reiteró que habló con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo absoluta libertad y se descarte la impunidad.

El presidente López Obrador señaló que ha hablado con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, y su renuncia dependerá del resultado de las investigaciones.

"Todos van a esperar el resultado de la investigación. Será la Fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes", dijo.